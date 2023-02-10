США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии

"США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", - говорится в заявлении.

Под санкции США попали:

бывший парламентарий и министр энергетики Румен Овчаров;

бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС) Александр Христов Николов;

бывший генеральный директор КАЭС и бывший депутат Иван Генов;

бывший парламентарий, лидер Национального движения русофилов и глава политической партии "Русофилы за возрождение Отчизны" Николай Малинов;

бывший парламентарий и министр финансов Владислав Горанов.

Также санкции введены в отношении организаций и компаний, контролируемых Малиновым и Горановым.

Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены в отношении:

бизнесмена и олигарха Василия Крумова Божкова;

олигарха и бывшего парламентария Деляна Славчева Пеевского;

бывшего заместителя главы Болгарского государственного агентства по техническим операциям Илька Димитрова Желязкова.

Как сообщается, санкции в отношении этих трех человек ранее также были введены в США.

В заявлении отмечено, что коррупционные действия этих лиц "отражают системную модель личного обогащения на средства болгарского народа, правительства и демократических институтов".