RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии

Фото: США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии (pixabay.co)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против госслужащих и политиков Болгарии, а также связанных с ними организаций, которые усилили зависимость страны от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

"США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", - говорится в заявлении.

Под санкции США попали:

  • бывший парламентарий и министр энергетики Румен Овчаров;
  • бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС) Александр Христов Николов;
  • бывший генеральный директор КАЭС и бывший депутат Иван Генов;
  • бывший парламентарий, лидер Национального движения русофилов и глава политической партии "Русофилы за возрождение Отчизны" Николай Малинов;
  • бывший парламентарий и министр финансов Владислав Горанов.

Также санкции введены в отношении организаций и компаний, контролируемых Малиновым и Горановым.

Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены в отношении:

  • бизнесмена и олигарха Василия Крумова Божкова;
  • олигарха и бывшего парламентария Деляна Славчева Пеевского;
  • бывшего заместителя главы Болгарского государственного агентства по техническим операциям Илька Димитрова Желязкова.

Как сообщается, санкции в отношении этих трех человек ранее также были введены в США.

В заявлении отмечено, что коррупционные действия этих лиц "отражают системную модель личного обогащения на средства болгарского народа, правительства и демократических институтов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что США ввели санкции против российских олигархов.

Также ранее мы писали, что Британия расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияБолгария