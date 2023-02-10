США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии

Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против госслужащих и политиков Болгарии, а также связанных с ними организаций, которые усилили зависимость страны от российских энергоносителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
"США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", - говорится в заявлении.
Под санкции США попали:
Также санкции введены в отношении организаций и компаний, контролируемых Малиновым и Горановым.
Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены в отношении:
Как сообщается, санкции в отношении этих трех человек ранее также были введены в США.
В заявлении отмечено, что коррупционные действия этих лиц "отражают системную модель личного обогащения на средства болгарского народа, правительства и демократических институтов".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что США ввели санкции против российских олигархов.
Также ранее мы писали, что Британия расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.
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