США та Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів, - посол

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", - написала вона.

Брінк оприлюднила фото українськими чиновниками і повідомила, що відбулася "важлива та продуктивна зустріч" з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії "щоб обговорити наші спільні зусилля щодо захисту енергетичної мережі цієї зими".

Захист від російських ударів

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.

Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. "Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.