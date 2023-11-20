США и Великобритания работают над защитой энергосистемы Украины от российских ударов, - посол

"Мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь сберечь свет, отопление и электроэнергию на фоне варварских нападений России", - написала она.

Бринк обнародовала фото украинскими чиновниками и сообщила, что прошла "важная и продуктивная встреча" с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Курбаковым, главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, руководителем Госагентства восстановления Мустафой Найемом, представителями Минобороны Украины и представителями Великой "чтобы обсудить наши совместные усилия по защите энергетической сети этой зимой".

Защита от российских ударов

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий назвал ограниченные возможности украинского ПВО одной из причин, почему Россия смогла легко поразить энергетическую сеть в прошлом году.

По его мнению, теперь россиянам будет сложнее достичь поставленных целей, поскольку сейчас Украина имеет более мощную систему противовоздушной обороны. К тому же, энергетики весь год готовились к восстановлению ракетных и дроновых ударов российских террористов.

Скибицкий считает, что массированные удары в этом году могут возобновиться после начала, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. "Россияне выжидают понижение температуры ниже нуля", - отметил Скибицкий.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.