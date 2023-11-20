ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів, - посол

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 09:42
UA EN RU
США та Британія працюють над захистом енергосистеми України від російських ударів, - посол Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США та Велика Британія спільно з Україною працюють над посиленням захисту української енергосистеми від варварських російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Twitter (X) посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Ми працюємо цілодобово та без вихідних, щоб допомогти зберегти світло, опалення та електроенергію на тлі варварських нападів Росії", - написала вона.

Брінк оприлюднила фото українськими чиновниками і повідомила, що відбулася "важлива та продуктивна зустріч" з віце-прем’єр-міністром з відновлення України Олександром Курбаковим, головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, керівником Держагентства відбудови Мустафою Найємом, представниками Міноборони України та представниками Великої Британії "щоб обговорити наші спільні зусилля щодо захисту енергетичної мережі цієї зими".

Захист від російських ударів

Раніше заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький назвав обмежені можливості української ППО однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу минулого року.

На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети, оскільки зараз Україна має потужнішу систему протиповітряної оборони. До того ж енергетики весь рік готувалися до відновлення ракетних та дронових ударів російських терористів.

Скібіцький вважає, що масовані удари цього року можуть відновитися після початку, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. "Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", - зазначив Скібіцький.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія енергетики
NEWS
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни