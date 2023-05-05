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США та Австралія можуть оголосити про спільний пакет допомоги для України до кінця місяця, - ЗМІ

Фото: США та Австралія можуть оголосити про спільний пакет допомоги для України до кінця місяця (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталія Гурковська

США та Австралія спільно працюють над пакетом допомоги Україні про спільні постачання боєприпасів для України. Цей пакет підтримки може бути оголошений до кінця місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми активно підтримуємо зусилля України щодо відображення російських загарбників, і це буде відображено у бюджеті", - сказав глава казначейства Австралії Джим Чалмерс журналістам у п'ятницю, 5 травня. Він зазначив, що бюджет спільного пакету допомоги буде надано 9 травня.

Як пише видання, у вівторок Київ представив список побажань для допомоги, який включає бронетранспортери Hawkei, артилерію та боєприпаси.

Як повідомлялося, уряд Австралії запровадив 31 березня нові санкції проти російських чиновників. Обмеження, що включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських чиновників у тимчасово окупованому Криму.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підтвердили готовність підтримки України, яка відбиває російську повномасштабну військову агресію.

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