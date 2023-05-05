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США и Австралия могут объявить об общем пакете помощи для Украины до конца месяца, - СМИ

Фото: США и Австралия могут объявить об общем пакете помощи для Украины до конца месяца (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталия Гурковская

США и Австралия совместно работают над пакетом помощи Украине о совместных поставках боеприпасов для Украины. Этот пакет поддержки может быть объявлен к концу месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы активно поддерживаем усилия Украины по отражению российских захватчиков, и это будет отражено в бюджете", - сказал глава казначейства Австралии Джим Чалмерс журналистам в пятницу, 5 мая. Он отметил, что бюджет совместного пакета помощи будет представлен 9 мая.

Как пишет издание, во вторник Киев представил список пожеланий для помощи, который включает бронетранспортеры Hawkei, артиллерию и боеприпасы.

Как сообщалось, правительство Австралии ввело 31 марта новые санкции против российских чиновников. Ограничения, включающие запрет на въезд в страну, коснулись семи российских чиновников во временно оккупированном Крыму.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердили готовность поддержки Украины, отражающей российскую полномасштабную военную агрессию.

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