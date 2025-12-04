США для своїх копій "Шахедів" могли використати концепції українських дронів, - ЗМІ

Центральне командування Збройних сил США CENTCOM, відповідальне за регіон Близького Сходу, оголосило про формування нової оперативної групи Task Force Scorpion Strike (TFSS). Саме вона розгорнула першу ескадрилью ударних безпілотників Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS).

Очікується, що головним об’єктом застосування нової ескадрильї стане Іран та угруповання, які він підтримує.

Отже, США погрожують Тегерану безпілотними літальними апаратами, створеними на основі самих же Shahed-131.

Як розроблявся LUCAS

Американські військові не приховують, що LUCAS розроблений саме після вивчення іранського дрона. За їхніми словами, вони отримали уцілілий зразок Shahed-131, здійснили повний реверс-інжиніринг та відтворили конструкцію.

Втім, LUCAS - не пряма копія. Із Shahed його ріднить лише частина зовнішніх елементів і певні вузли.

Спочатку проєкт створювали не як класичний дрон-камікадзе, а як багатофункціональну платформу з модульною конструкцією. Це дає змогу використовувати його як ударний апарат, а також як носій засобів зв’язку та розвідки.

Дрон розробила компанія SpektreWorks на базі платформи FLM 131, а вперше його показали у липні цього року.

Паралельно з повідомленням про розгортання ескадрильї з'явилися нові фото LUCAS. На них видно новий елемент конструкції - невелику "коробку" біля двигуна, яка, ймовірно, є супутниковою антеною, пише Defense Express.

Якщо це підтвердиться, то дрон фактично має можливості, подібні до українських FP-1/2 та "Рубаки": робота в реальному часі, супутникове керування та можливість завдавати точних ударів на будь-якій дальності, не залежачи від радіогоризонту.

Саме такі технології дозволили Силам оборони України знищити численні системи ППО, радари та іншу техніку в анексованому Криму, а нещодавно - навіть збити у польоті гелікоптер Мі-8 у Ростовській області. Географія подібних ударів постійно розширюється.