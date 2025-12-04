США для своих копий "Шахедов" могли использовать концепции украинских дронов, - СМИ

США могут наносить удары по Ирану с помощью дронов, созданных по образцу самих иранских "Шахедов", причем с модернизацией, похожей на украинские дроны FP-2 и "Рубака".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Центральное командование Вооруженных сил США CENTCOM, ответственное за регион Ближнего Востока, объявило о формировании новой оперативной группы Task Force Scorpion Strike (TFSS). Именно она развернула первую эскадрилью ударных беспилотников Low-cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS).
Ожидается, что главным объектом применения новой эскадрильи станет Иран и группировки, которые он поддерживает.
Таким образом, США угрожают Тегерану беспилотными летательными аппаратами, созданными на основе тех же Shahed-131.
Американские военные не скрывают, что LUCAS разработан именно после изучения иранского дрона. По их словам, они получили уцелевший образец Shahed-131, осуществили полный реверс-инжиниринг и воссоздали конструкцию.
Впрочем, LUCAS - не прямая копия. С Shahed его роднит лишь часть внешних элементов и определенные узлы.
Изначально проект создавался не как классический дрон-камикадзе, а как многофункциональная платформа с модульной конструкцией. Это позволяет использовать его как ударный аппарат, а также как носитель средств связи и разведки.
Дрон разработала компания SpektreWorks на базе платформы FLM 131, а впервые его показали в июле этого года.
Параллельно с сообщением о развертывании эскадрильи появились новые фото LUCAS. На них видно новый элемент конструкции - небольшую "коробку" возле двигателя, которая, вероятно, является спутниковой антенной, пишет Defense Express.
Если это подтвердится, то дрон фактически имеет возможности, подобные украинским FP-1/2 и "Рубаки": работа в реальном времени, спутниковое управление и возможность наносить точные удары на любой дальности, не завися от радиогоризонта.
Именно такие технологии позволили Силам обороны Украины уничтожить многочисленные системы ПВО, радары и другую технику в аннексированном Крыму, а недавно - даже сбить в полете вертолет Ми-8 в Ростовской области. География подобных ударов постоянно расширяется.
Ранее РБК-Украина также писало, что дроны LUCAS, разработанные в сотрудничестве с аризонской компанией SpektreWorks, имеют несколько ключевых характеристик:
Автономная работа на больших дистанциях, что позволяет уменьшить потребность в постоянном контроле со стороны оператора.
Поддержка тактики роя (swarm tactics) - возможность одновременного запуска и координации нескольких дронов для поражения целей.
Гибкие возможности запуска - с суши, транспортных средств или даже кораблей.
Эксперты отмечают, что использование таких автономных дронов может изменить баланс сил в регионе Ближнего Востока, поскольку они способны действовать быстро, массированно и эффективно в сложных боевых условиях.