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В США за сутки от коронавируса умерли 2108 человек

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 05:29
В США за сутки от коронавируса умерли 2108 человек
Иллюстративное фото (flickr.com hospitalclinic)

Всего в США на данный момент насчитывается 500 399 случаев заражения коронавирусом

В Соединенных Штатах Америки за прошедшие сутки от коронавируса COVID-19 умерли 2108 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Этот показатель самым высоким с момента начала эпидемии в стране. Днем ранее от коронавируса в США скончались 1783 человека.

Всего в США на данный момент насчитывается 500 399 случаев заражения коронавирусом, жертвами стали 18 637 человек, вылечились - 28 837.

Отметим, что на данный момент Италия опережает США по количеству жертв коронавируса. В стране зафиксировано 18 849 смертей от COVID-19.

Напомним, США назвали новым центром пандемии COVID-19 в мире.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил что для борьбы с коронавирусом во всем мире США направили дополнительно 225 миллионов долларов. Эта сумма станет дополнением к помощи в размере почти 274 миллионов долларов, уже выделенной американским правительством для борьбы с COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прогнозировать завершение пандемии COVID-19 еще рано. По словам представителей ВОЗ, поднимать тему о завершении пандемии можно будет через две недели.

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