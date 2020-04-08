США стали новым центром пандемии в мире, - Минздрав

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В Штатах коронавирусом заразились более 400 тыс. американцев

В Соединенных Штатах Америки коронавирусом инфицировались более 400 тыс. человек, что делает страну новым центром пандемии COVID-19 в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В настоящее время в мире зарегистрировано 1 млн 431 тыс. 973 случая заражения коронавирусом и более 82 тыс. смертей от инфекции.

"По состоянию на 08.04.2020 США занимает первое место среди зарегистрированных случаев заражения COVID19. Сейчас количество достигает 400 540, что делает США новым центром пандемии в мире. Летальных исходов - 12 857", - говорится в сообщении.

Всего, по данным Минздрава, коронавирус зафиксировали в 209 странах. Ни одного случая заражения пока не зарегистрировано в 77 странах и территориях.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прогнозировать завершение пандемии COVID-19 еще рано. По словам представителей ВОЗ, поднимать тему о завершении пандемии можно будет через две недели.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 8 апреля, коронавирус диагностировали у 1668 граждан. За сутки было зафиксировано 206 случаев. От инфекции скончались 52 украинца, еще 35 пациентов выздоровели.