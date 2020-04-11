У США за добу від коронавірусу померли 2108 осіб

Ілюстративне фото (flickr.com hospitalclinic)

Всього в США на даний момент налічується 500 399 випадків зараження коронавірусом

У Сполучених Штатах Америки за минулу добу від коронавірусу COVID-19 померли 2108 осіб. Про це свідчать дані університету Джонса Хопкінса.

Цей показник найвищим з моменту початку епідемії в країні. Напередождні від коронавірусу в США померли 1783 особи.

Всього у США на даний момент налічується 500 399 випадків зараження коронавірусом, жертвами стали 18 637 осіб, вилікувались - 28 837.

Відзначимо, що наразі Італія випереджає США за кількістю жертв коронавірусу. У країні зафіксовано 18 849 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, США назвали новим центром пандемії COVID-19 у світі.

Раніше держсекретар США Майк Помпео повідомив що для боротьби з коронавірусом у всьому світі США направили додатково 225 мільйонів доларів. Ця сума стане доповненням до допомоги в розмірі майже 274 мільйонів доларів, вже виділеної американським урядом для боротьби з COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що прогнозувати завершення пандемії COVID-19 ще рано. За словами представників ВООЗ, піднімати тему про завершення пандемії можна буде через два тижні.