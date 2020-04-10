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Исчезнет ли COVID-19 летом: ученые дали точный ответ

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 11:47
Исчезнет ли COVID-19 летом: ученые дали точный ответ
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в мире уже поразил более 1,5 миллиона человек

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру, и летом не стоит ждать, что пандемия остановится. Ученые из США, где больше всего заболевших, сделали важное заявление на тему жизнеспособности штамма SARS-CoV-2 в условиях высоких температур.

Члены Национальной академии наук США в письме, направленном в Белый дом, заявили, что не стоит надеяться, что коронавирус просто исчезнет, когда на улице станет жарко. Они акцентировали на том, что для борьбы с вирусной инфекцией нужны серьезные меры в сфере здравоохранения, сообщает CNN.

По мнению ученых, даже если эффективность коронавируса и снизится, то из-за отсутствия иммунитета к COVID-19 у людей во всем мире вирус продолжит передаваться от человека к человеку.

Отметим, что по мнению ряда эпидемиологов, коронавирус остановится, только когда у людей выработается коллективный иммунитет. Для этого нужно, чтобы переболело (по разным данным) от 70 до 95% людей.

В частности, ученые указывают, что исследование вспышки коронавирусной инфекции в Китае показало, что даже при высоких температурах и влажности вирус распространяется "стремительно".

Ранее ученые на видео показали, чем коронавирус отличается от гриппа, и назвали главный способ защиты от COVID-19.

Мы также писали о том, какие маски строго запрещено использовать после ужесточения карантина в Украине с 6 апреля.

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