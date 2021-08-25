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США за сутки эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек

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Афганистан, Среда 25 августа 2021 15:07
США за сутки эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек Фото: США за сутки эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Только за последние сутки США удалось эвакуировать из Афганистана 19 тысяч человек. Сейчас в аэропорту Кабула находится еще 5 тысяч.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Чуть более 5 тысяч человек ожидают эвакуации. Пресс-служба Пентагона отметила, что сейчас самолеты забирают людей из аэропорта Кабула почти каждые 45 минут.

По словам представителя администрации США, Байден пытается придерживаться "красной линии", которую установили представители радикального движения "Талибан", чтобы успеть эвакуировать афганцев и американцев из страны до 31 августа включительно.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что 65 граждан Афганистана запросили у Украины статус беженца.

Также РБК-Украина сообщало о том, что Британия эвакуировала из захваченной "Талибаном" страны более 10 тысяч человек, среди которых половина - афганцы.

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