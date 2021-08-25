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Эвакуированные в Украину 65 граждан Афганистана попросили статус беженца

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Среда 25 августа 2021 14:24
Эвакуированные в Украину 65 граждан Афганистана попросили статус беженца Фото: Эвакуированные в Украину 65 граждан Афганистана попросили статус беженца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Эвакуированные в Украину 65 граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца. Их заявления были переданы представителям миграционной службы, которые будут обеспечивать их рассмотрение.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Он отметил, что в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Афганистана, которые организовало Министерство иностранных дел Украины под координацией руководства страны.

"Первый рейс прибыл 16 августа. Также два рейса прибыли этими выходными, 22 и 23 августа. В общем на них в Украину прибыло около 250 пассажиров. Это, конечно, граждане Украины, которых эвакуировали из Афганистана, а также те иностранцы, которые обратились к Украине за помощью относительно их эвакуации из-за сверхсложной ситуации в стране", - сообщил спикер Госпогранслужбы.

Демченко добавил, что среди пассажиров, более 50 граждан Украины, а большинство прибывших являются иностранцами, в том числе граждане Афганистана.

На первом эвакуационном рейсе в Украину прибыло незначительно количество граждан Хорватии, Нидерландов, Таджикистана, Беларуси.

Демченко рассказал, что часть прибывших в Украину граждан Афганистана - это члены семей граждан Украины, которые эвакуировались из этой страны, журналисты и общественные деятели.

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