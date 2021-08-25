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Британия уже эвакуировала из Кабула более 10 тысяч человек, половина из них - афганцы

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Среда 25 августа 2021 11:51
Британия уже эвакуировала из Кабула более 10 тысяч человек, половина из них - афганцы Фото: Британия эвакуировала из Афганистана 10 тысяч человек (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Великобритания эвакуировала из Афганистана более 10 тысяч человек. Почти половина из них - афганцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии.

В МИД отмечают, что британские войска "неустанно работают" в поддержку операции по эвакуации в Кабуле.

"С 13 августа из Афганистана был эвакуирован 10 291 человек, более 5 500 из которых - афганцы и их семьи", - говорится в сообщении.

Напомним, что Байден настаивает на том, что эвакуацию из Афганистана нужно закончить до 31 августа.

Ранее сообщалось, что лидеры "Большой семерки" провели переговоры по ситуации в Афганистане.

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