Британия уже эвакуировала из Кабула более 10 тысяч человек, половина из них - афганцы

Фото: Британия эвакуировала из Афганистана 10 тысяч человек (GettyImages)

Великобритания эвакуировала из Афганистана более 10 тысяч человек. Почти половина из них - афганцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии.