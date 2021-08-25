Британия уже эвакуировала из Кабула более 10 тысяч человек, половина из них - афганцы
Фото: Британия эвакуировала из Афганистана 10 тысяч человек (GettyImages)
Великобритания эвакуировала из Афганистана более 10 тысяч человек. Почти половина из них - афганцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Британии.
В МИД отмечают, что британские войска "неустанно работают" в поддержку операции по эвакуации в Кабуле.
"С 13 августа из Афганистана был эвакуирован 10 291 человек, более 5 500 из которых - афганцы и их семьи", - говорится в сообщении.
Напомним, что Байден настаивает на том, что эвакуацию из Афганистана нужно закончить до 31 августа.
Ранее сообщалось, что лидеры "Большой семерки" провели переговоры по ситуации в Афганистане.