У США суддя допустив, що Трамп може помилувати учасників штурму Капітолію

Обраний президент США Дональд Трамп, певно, помилує учасників штурму Капітолію. Таку думку вже висловив один із суддів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання, сьогодні окружний суддя США Рудольф Контрерас погодився відкласти призначений на наступний місяць суд над Вільямом Поупом, який брав участь у штурмі Капітолію. Він підозрюється за кількома звинуваченнями у дрібному хуліганстві.

Поуп через кілька днів після переобрання Трампа попросив суд відкласти процес, доки не пройде інавгурація, оскільки республіканець обіцяв помилувати частину учасників штурму Капітолію.

Суддя Контрерас у відповідь на таке прохання визнав, що існує "реальна можливість" того, що Трамп зрештою помилує Поупа.

На думку судді, "економія ресурсів" виправдовує відстрочку майбутнього судового розгляду, оскільки відбір присяжних став би "значним тягарем" як для громадськості, так і для суду.

Тепер нову дату суду над Поупом планують призначити лише у середині грудня.