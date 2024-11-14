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В США судья допустил, что Трамп может помиловать участников штурма Капитолия

Четверг 14 ноября 2024 22:03
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В США судья допустил, что Трамп может помиловать участников штурма Капитолия Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, помилует участников штурма Капитолия. Такое мнение уже выразил один из судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, сегодня окружной судья США Рудольф Контрерас согласился отложить назначенный на следующий месяц суд над Уильямом Поупом, который участвовал в штурме Капитолия. Он подозревается по нескольким обвинениям в мелком хулиганстве.

Поуп через несколько дней после переизбрания Трампа попросил суд отложить процесс, пока не пройдет инаугурация, поскольку республиканец обещал помиловать часть участников штурма Капитолия.

Судья Контрерас в ответ на такую просьбу признал, что существует "реальная возможность" того, что Трамп в конце концов помилует Поупа.

По мнению судьи, "экономия ресурсов" оправдывает отсрочку предстоящего судебного разбирательства, поскольку отбор присяжных стал бы "значительным бременем" как для общественности, так и для суда.

Теперь новую дату суда над Поупом планируют назначить только в середине декабря.

Победа Трампа на выборах

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп победил на президентских выборах. Также республиканцы побеждают на выборах в Сенат и Палату представителей.

В частности, о том, что республиканцы получили большинство мест в Палате представителей, стало известно только сегодня.

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