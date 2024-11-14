В США судья допустил, что Трамп может помиловать участников штурма Капитолия
Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, помилует участников штурма Капитолия. Такое мнение уже выразил один из судей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, сегодня окружной судья США Рудольф Контрерас согласился отложить назначенный на следующий месяц суд над Уильямом Поупом, который участвовал в штурме Капитолия. Он подозревается по нескольким обвинениям в мелком хулиганстве.
Поуп через несколько дней после переизбрания Трампа попросил суд отложить процесс, пока не пройдет инаугурация, поскольку республиканец обещал помиловать часть участников штурма Капитолия.
Судья Контрерас в ответ на такую просьбу признал, что существует "реальная возможность" того, что Трамп в конце концов помилует Поупа.
По мнению судьи, "экономия ресурсов" оправдывает отсрочку предстоящего судебного разбирательства, поскольку отбор присяжных стал бы "значительным бременем" как для общественности, так и для суда.
Теперь новую дату суда над Поупом планируют назначить только в середине декабря.
Победа Трампа на выборах
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп победил на президентских выборах. Также республиканцы побеждают на выборах в Сенат и Палату представителей.
В частности, о том, что республиканцы получили большинство мест в Палате представителей, стало известно только сегодня.
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