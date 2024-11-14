Республіканці отримали більшість місць у Палаті представників США

Республіканська партія змогла зберегти більшість у Палаті представників за підсумками виборів. Вона вже отримала щонайменше 218 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

218 місць у Палаті представників республіканцям забезпечила перемога на виборах в Аризоні та Каліфорнії, остаточні результати голосування у яких стали відомі сьогодні, 14 листопада.

Таким чином, республіканці матимуть більшість і в Сенаті, і в Палаті представників США.

Варто зауважити, що підрахунок голосів все ще продовжується і республіканці можуть отримати більше місць у Палаті представників. За демократами станом на зараз 208 місць.