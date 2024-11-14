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Республіканці отримали більшість місць у Палаті представників США

Вашингтон, Четвер 14 листопада 2024 15:50
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Республіканці отримали більшість місць у Палаті представників США Фото: республіканці отримали більшість місць у Палаті представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Республіканська партія змогла зберегти більшість у Палаті представників за підсумками виборів. Вона вже отримала щонайменше 218 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

218 місць у Палаті представників республіканцям забезпечила перемога на виборах в Аризоні та Каліфорнії, остаточні результати голосування у яких стали відомі сьогодні, 14 листопада.

Таким чином, республіканці матимуть більшість і в Сенаті, і в Палаті представників США.

Варто зауважити, що підрахунок голосів все ще продовжується і республіканці можуть отримати більше місць у Палаті представників. За демократами станом на зараз 208 місць.

Демократи визнали поразку

Нагадаємо, ще вчора, 13 листопада, CNN писало, що лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс визнав, що перемога його партії на виборах до Палати представників "малоймовірна".

Також він узяв він провину за програш на виборах.

При цьому ще минулого тижня стало відомо про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Він зміг набрати значно більше голосів виборців, ніж Камала Гарріс.

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Хто перемагає в "хитких" штатах
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Камала Гарріс: кандидат від Демократів
Дональд Трамп: кандидат від Республіканців
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