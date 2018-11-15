Fox News поддержал иск CNN против Трампа

Фото: журналиста Джима Акосту лишили аккредитации (Reuters)

Руководство телеканала намерено подать заключение в окружной суд

Руководство американского телеканала Fox News поддержало иск CNN против администрации президента США Дональда Трампа из-за отзыва аккредитации у журналиста Джима Акосты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Сообщается, что руководство телеканала намерено подать заключение в окружной суд.

"Fox News поддерживает попытку CNN восстановить аккредитацию своего корреспондента в Белом доме. Мы намереваемся подать наше заключение в окружной суд. Пропуск спецслужб для работающих в Белом доме журналистов не должен становиться оружием", - говорится в заявлении представителей компании.

Напомним, 7 ноября Белый дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосты, обвинив его в неподобающем поведении во время пресс-конференции Трампа.

13 ноября телеканал CNN подал иск против президента и представителей его администрации за лишение Акосты аккредитации в Белый дом. Канал и журналист судятся против шести человек, среди которых президент Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь Сара Сандерс, заместитель начальника отдела по коммуникациям Билл Шин, а также директор и офицер секретной службы, которые выгнали корреспондента из здания.

При этом Министерство юстиции Соединенных Штатов заявило, что иск телеканала CNN против Трампа безоснователен.