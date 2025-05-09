Фото: у США суд скасував рішення про припинення фінансування для "Радіо Свободи" (Getty Images)

У США колегія з 11 суддів апеляційного суду постановила, що Агентство з глобальних медіа (USAGM) повинно виділити медіакорпорації "Радіо Свобода" фінансування на квітень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Мова йде про фінансування у розмірі 12 млн доларів, яке Конгрес США затвердив ще 7 травня. Як нагадує "Радіо Свобода", 29 квітня рішення щодо фінансування також схвалив окружний суд, але його було зупинено колегією апеляційного суду з трьох суддів. "Тепер USAGM має виконати ухвалу суду першої інстанції від 29 квітня і перерахувати медіакорпорації кошти. При цьому агентство може оскаржити рішення апеляційної інстанції у Верховному суді США", - додає "Радіо Свобода".