Фото: в США суд отменил решение о прекращении финансирования для "Радио Свободы" (Getty Images)

В США коллегия из 11 судей апелляционного суда постановила, что Агентство по глобальным медиа (USAGM) должно выделить медиакорпорации "Радио Свобода" финансирование на апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Речь идет о финансировании в размере 12 млн долларов, которое Конгресс США утвердил еще 7 мая. Как напоминает "Радио Свобода", 29 апреля решение о финансировании также одобрил окружной суд, но оно было остановлено коллегией апелляционного суда из трех судей. "Теперь USAGM должен выполнить решение суда первой инстанции от 29 апреля и перечислить медиакорпорации средства. При этом агентство может обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде США", - добавляет "Радио Свобода".