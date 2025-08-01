США створюють систему ПРО "Золотий купол": у CNN дізнались, коли її планують випробувати

Сполучені Штати працюють над системою протиракетної оборони під назвою "Золотий купол". Її можуть випробувати перед наступними президентськими виборами у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами двох джерел, знайомих з цим питанням, Пентагон запланував своє перше велике випробування дорогої системи протиракетної оборони "Золотий купол" безпосередньо перед виборами 2028 року, встановивши жорсткий термін для військових та розробників.

"Золотий купол" зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з інших куточків світу", – зазначили джерела CNN.

При цьому випробування ракет плануються розпочати задовго до 2028 року. Міністерство оборони США планує назвати випробування FTI-X. "FTI" розшифровується як "Інтегроване випробування польоту", що вказує на те, що випробування включатиме спільну роботу багатьох систем "Золотого купола" для ураження кількох цілей.

Ключові проблеми "Золотого купола"

Трирічний графік є особливо амбітним, враховуючи, що США десятиліттями досліджують можливість перехоплення ракет космічного базування.

"Це складна проблема, і технічно дуже ризикована. Кількість супутників, необхідних для досягнення високої ймовірності успішного ураження, буде дуже високою, враховуючи час і площу, необхідні для покриття континентальної частини Сполучених Штатів", - зазначив неназваний чиновник Пентагону.

Зрештою, випробування, проведені у 2028 році, можуть становити лише "першу фазу" програми. Зараз проект зосереджений на швидкому просуванні з використанням існуючих систем.

"Я думаю, що справжнім технічним викликом буде створення космічного перехоплювача. "я технологія існує, ми довели, можемо змусити систему працювати. Що ми не довели, так це, по-перше, чи можу я зробити це економічно, а по-друге, чи можу я побудувати достатньо супутників, щоб подолати загрозу", - зазначив генерал Космічних сил Майкл Гетлайн, якого у травні призначили керівником розробки "Золотого купола".

Скільки коштуватиме "Золотий купол"

У травні Трамп заявив, що на "Золотий купол" буде виділено 25 млрд доларів. Але очікується, що проект коштуватиме щонайменше сотні мільярдів доларів.

Відомі компоненти "Золотого купола"

Деякі технології, які, ймовірно, знадобляться для "Золотого купола", вже проходять випробування. Наприклад, генеральний директор Northrop Grumman Кеті Ворден заявила, що компанія вже починає випробування космічних перехоплювачів.

Пентагон також оголосив минулого місяця, що Агентство протиракетної оборони успішно випробувало на Алясці далекобійну радіолокаційну систему від Lockheed Martin, яка може відстежувати балістичні ракети.

Однак загалом представники оборонного відомства та фірми, які сподіваються взяти участь у проекті, все ще чекають, поки Пентагон надасть план загального проектування надзвичайно складної системи.

За даними джерел, "Золотий купол" звільнять від традиційних процедур нагляду Пентагону за найдорожчими військовими програмами озброєння, оскільки нова розробка вимагає "нетрадиційного підходу до закупівель" та повної підтримки з боку Міністерства оборони.