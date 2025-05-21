"Золотий купол": Трамп оголосив про перший транш для старту будівництва нової системи ПРО

Президент США Дональд Трамп заявив, що розробка нової оборонної системи "Золотий купол", яка має захистити від ракетних атак великої дальності, обійдеться загалом у 175 мільярдів доларів. Та погодив виділення першого траншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та Politico .

Під час виступу в Овальному кабінеті американський лідер заявив, що "радий повідомити, що один великий красивий рахунок включатиме 25 мільярдів доларів на "Золотий купол", щоб допомогти розпочати будівництво".

За словами Трампа, загалом "ми говоримо про загальну вартість 175 мільярдів доларів, коли це буде завершено".

Варто зауважити, що такий "цінник" для початку будівництва проекту ще мають затвердити американські законодавці.

Дискусії щодо проекту

Перед тим офіційний представник Білого дому розповів західним ЗМІ, що оголошення президентом США про виділення траншу у 25 мільярдів доларів на проект амбітний "Золотий купол" має на меті нав'язати "певну структуру ідеї, яка ще знаходиться на дуже ранніх стадіях".

Йдеться про проект, що об'єднає протиповітряну оборону "з датчиків, супутників і ракетних батарей над усіма США", пише Politico.

За даними ЗМІ, фінансування, яке наразі закладено у законопроекті Трампа, обговорювалося 20 травня під час зустрічі президента з республіканцями Палати представників.

Питання кошторису та ефективності

Початкові інвестиції в розмірі 25 мільярдів доларів відповідають сумі, запропонованій Білим домом у законопроекті з рекордним бюджетом на армію США, який ще не пройшов через Конгрес.

Так, раніше Бюджетне управління Конгресу підрахувало, що національна система захисту від балістичних і крилатих ракет коштуватиме понад 500 мільярдів доларів протягом наступних двох десятиліть.

Представники Пентагону розповіли західним журналістам, що керуватиме проектом "Золотий купол" генерал Майкл Гетлейн, віце-глава Космічних сил з космічних операцій США.

Представники Демократичної партії у Штатах висловлювали занепокоєння щодо ефективності нового дорогого оборонного щита. У США вже є 44 ракети-перехоплювачі, розташовані по Каліфорнії та Алясці, розповів сенатор Марк Келлі минулого тижня на саміті безпеки.

Попередні адміністрації у Штатах розглядали можливість розміщення більшої кількості ракет-перехоплювачів на східному узбережжі. Але офіційні особи неодноразово заперечували цю ідею, враховуючи вартість і тривалість часу, необхідні для завершення проекту.

В чому особливість проекту

Командувач Космічними силами США генерал Ченс Зальцман стверджує, що система "Золотий купол" не є одною великою "парасолькою", яка захищає країну "від ряду загроз". За його словами, багато датчиків і систем для цього вже існують, але їх потрібно з'єднати за допомогою програмної магістралі.

"Те, що робить "Золотий купол", дозволяє нам зробити більш цілісний аналіз місії. Ось прогалини, де проблеми? Де ми можемо бути більш надійними в нашому захисті батьківщини?" - цитують західні ЗМІ слова американського генерала.