США создают систему ПРО "Золотой купол": в CNN узнали, когда ее планируют испытать

Соединенные Штаты работают над системой противоракетной обороны под названием "Золотой купол". Ее могут испытать перед следующими президентскими выборами в 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, Пентагон запланировал свое первое крупное испытание дорогостоящей системы противоракетной обороны "Золотой купол" непосредственно перед выборами 2028 года, установив жесткий срок для военных и разработчиков.

"Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира", - отметили источники CNN.

При этом испытания ракет планируются начать задолго до 2028 года. Министерство обороны США планирует назвать испытания FTI-X. "FTI" расшифровывается как "Интегрированное испытание полета", что указывает на то, что испытание будет включать совместную работу многих систем "Золотого купола" для поражения нескольких целей.

Ключевые проблемы "Золотого купола"

Трехлетний график является особенно амбициозным, учитывая, что США десятилетиями исследуют возможность перехвата ракет космического базирования.

"Это сложная проблема, и технически очень рискованная. Количество спутников, необходимых для достижения высокой вероятности успешного поражения, будет очень высоким, учитывая время и площадь, необходимые для покрытия континентальной части Соединенных Штатов", - отметил неназванный чиновник Пентагона.

В конце концов, испытания, проведенные в 2028 году, могут составлять лишь "первую фазу" программы. Сейчас проект сосредоточен на быстром продвижении с использованием существующих систем.

"Я думаю, что настоящим техническим вызовом будет создание космического перехватчика. "Я технология существует, мы доказали, можем заставить систему работать. Что мы не доказали, так это, во-первых, могу ли я сделать это экономически, а во-вторых, могу ли я построить достаточно спутников, чтобы преодолеть угрозу", - отметил генерал Космических сил Майкл Гетлайн, которого в мае назначили руководителем разработки "Золотого купола".

Сколько будет стоить "Золотой купол"

В мае Трамп заявил, что на "Золотой купол" будет выделено 25 млрд долларов. Но ожидается, что проект будет стоить не менее сотни миллиардов долларов.

Известные компоненты "Золотого купола"

Некоторые технологии, которые, вероятно, понадобятся для "Золотого купола", уже проходят испытания. Например, генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден заявила, что компания уже начинает испытания космических перехватчиков.

Пентагон также объявил в прошлом месяце, что Агентство противоракетной обороны успешно испытало на Аляске дальнобойную радиолокационную систему от Lockheed Martin, которая может отслеживать баллистические ракеты.

Однако в целом представители оборонного ведомства и фирмы, которые надеются принять участие в проекте, все еще ждут, пока Пентагон предоставит план общего проектирования чрезвычайно сложной системы.

По данным источников, "Золотой купол" освободят от традиционных процедур надзора Пентагона за самыми дорогими военными программами вооружения, поскольку новая разработка требует "нетрадиционного подхода к закупкам" и полной поддержки со стороны Министерства обороны.