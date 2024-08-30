У США створили програму Shrike, яка дозволяє за хвилину наводити дрони на ціль

Зазначається, що Shrike у своїй роботі використовує технологію штучного інтелекту. Саме вона дозволяє розпізнавати цілі, завдяки обмеженій інформації. Система збирає дані та автоматично створює запит на відкриття вогню. А вже користувач може схвалити або відхилити.

Коли дрон завершує місію, то може просканувати територію, провести оцінку ушкоджень у бою і згенерувати ще одну вогневу місію.

Вперше Shrike продемонструвала 2-га бригада 101-ї повітряно-десантної дивізії США. Під час презентації солдати керували дроном і прикріпленим до нього пристроєм із ПЗ. Вони пролітали над автопарком та сканували його.

Як розповів командувач 101-ї повітряно-десантної дивізії генерал-майор Бретт Сільвія, завдяки першому скануванню під час повторної польоту можна виявити приховані і замасковані транспортні засоби та визначити їх тип.

За даними видання, військовим США зазвичай необхідно від п'яти до восьми хвилин для ідентифікації та наведення снарядів на ціль. Але нове ПЗ зменшило цей час до хвилини.