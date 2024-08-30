В США создали программу Shrike, позволяющую за минуту наводить дроны на цель

Армейская фабрика ПО США разработала новое программное обеспечение Shrike для беспилотников. Оно сокращает время наведения на цель до 1 минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Interesting Engineering.
Шрике в своей работе использует технологию искусственного интеллекта. Именно она позволяет распознавать цели благодаря ограниченной информации. Система собирает данные и автоматически создает запрос на открытие огня. А уж пользователь может одобрить или отклонить.
Когда дрон завершает миссию, может просканировать территорию, провести оценку повреждений в бою и сгенерировать еще одну огневую миссию.
Впервые Shrike продемонстрировала 2-ю бригаду 101-й воздушно-десантной дивизии США. Во время презентации солдаты управляли дроном и прикрепленным к нему устройством с ПО. Они пролетали над автопарком и сканировали его.
Как рассказал командующий 101-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Бретт Сильвия, благодаря первому сканированию во время повторного полета можно обнаружить скрытые и замаскированные транспортные средства и определить их тип.
По данным издания, военным США обычно необходимо от пяти до восьми минут для идентификации и наведения снарядов на цель. Но новое ПО уменьшило это время до минуты.
Украина значительно увеличила производство дронов с начала полномасштабного вторжения. В частности, были созданы уникальные морские дроны, атакующие русские корабли.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создала дроны, которые могут пролететь до 1300 км. Но, по его мнению, беспилотники не заменят ракету.
Также Украина занимается разработкой систем искусственного интеллекта, которые помогут управлять огромным флотом беспилотников.
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