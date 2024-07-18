Зможе керувати сотнею дронів. Україна розробляє штучний інтелект для безпілотників
Україна займається розробкою систем штучного інтелекту, які допоможуть керувати величезним флотом безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що таким чином Україна хоче перенести бойові дії на інші території. Зокрема вздовж лінії фронту допоможе їй подолати зростаюче глушіння сигналу з боку росіян, а також дасть змогу безпілотним літальним апаратам працювати більшими групами.
В Україні розробку безпілотників зі штучним інтелектом поділяється на:
- візуальні системи, що допомагають ідентифікувати цілі та спрямовувати на них безпілотники;
- картографування місцевості для навігації;
- більш складні програми, що дозволяють БПЛА працювати у взаємопов'язаних "роях".
Як розповіли одні з розробників, їх програмне забезпечення об'єднує безпілотники в мережу. Рішення щодо дій можуть миттєво виконуватися всією групою, а людина втручається лише для того, щоб дати "зелене світло" автоматизованим ударам. В той час як пілоти-люди намагаються керувати операціями з більш ніж п'ятьма безпілотниками, штучний інтелект зможе обробляти сотні.
Ще одна система дозволить керувати мережею розвідувальних і ударних дронів, як великих, так і малих, у повітрі і на землі. Кожен дрон зможе планувати свої власні дії і прогнозувати поведінку інших у рої.
Така автоматиція дозволить не лише розширити масштаби операцій, але й допоможе захистити пілотів безпілотників, які діють поблизу лінії фронту і є пріоритетною мішенню для ворожого вогню.
ШІ вже використовується в деяких ударах українських безпілотників на великі відстані, які націлені на військові об'єкти і нафтопереробні заводи за сотні кілометрів на території Росії.
За даними джерела агентства, в атаках іноді бере участь рій з близько 20 дронів.
Основні безпілотники летять до цілі, а завдання інших - вивести з ладу або відволікти засоби протиповітряної оборони на цьому шляху. Для цього вони використовують різновид штучного інтелекту під наглядом людини, яка допомагає виявляти цілі або загрози і планувати можливі маршрути.
Окрім цього безпілотники з ШІ можуть краще працювати в умовах використання систем радіоелектронної боротьби, які порушують зв'язок між пілотами і безпілотниками. Це значно вплинуло на FPV-дрони, які демонструють падіння рівня влучань через посилення перешкод.
А ось керовані ШІ безпілотники FPV можуть досягати показника влучання близько 80%. Якщо контакт пілота з безпілотником переривається, він більше не може ним керувати, і апарат або падає на землю, або продовжує політ далі.
Автоматизація фінальної частини польоту безпілотника до цілі означає, що пілот йому більше не потрібен - таким чином, ефект глушіння РЕБ зводиться нанівець. Безпілотники зі штучним інтелектом розробляються вже багато років, але до цього часу вважалися дорогими і експериментальними.
Виробництво українських дронів
З початку повномасштабного вторгнення Україна значно збільшила виробництво дронів. Зокрема, було створено унікальні морські дрони, що атакують російські кораблі.
Також "Укроборонпром" запустив у серійне виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 км. Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створила дрони, які можуть пролетіти до 1300 км. Але, на його думку, безпілотники не замінять ракети.
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