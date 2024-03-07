Magura vs Sea Baby. Як українські дрони ведуть "морський бій" по кораблях РФ і не тільки

Українські сили цього тижня потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов". За оцінками, загалом за два роки знищено та пошкоджено понад третину Чорноморського флоту РФ, у тому числі завдяки новітнім дронам Magura та Sea Baby.

Детальніше про ці розробки, характеристики та про те, як вони вже змінили правила війни на морі, - у матеріалі РБК-Україна .

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація wikipedia, заяви начальника ГУР Кирила Буданова, спікера ВМС Дмитра Плетенчука, голови СБУ Василя Малюка та спікера спецслужби Артема Дехтяренка, коментарі військово-морського експерта Defence Express Володимира Заблоцького.

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Дітище ГУР. Що відомо про Magura V5: характеристики та уражені цілі

Вранці 5 березня кілька дронів Magura V5 послідовно атакували патрульний корабель "Сергій Котов" у районі окупованої Керчі. В результаті він затонув. Примітно, що це останній зі спущених на воду кораблів, який було передано до Чорноморського флоту РФ влітку 2022 року. На даний час у строю залишаються три такі судна - "Василь Биков", "Дмитро Рогачов" і "Павло Державін", а ще два - "Віктор Великий" та "Микола Сип'ягін" готуються до спуску на воду.

Вперше дрони Magura атакували "Котова" ще в серпні 2023-го за 340 км від Севастополя, добити його вдалося за п'ять місяців. Але це далеко не єдина вражена ціль. У лютому вони потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" біля Алупки, ракетний катер "Івановець" та кілька десантних катерів. А ще в травні за 140 км від Босфору було успішно атаковано розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Історія українських морських дронів розпочалася восени 2022 року з анонсом бойового безпілотника дальністю до 800 км. Першу розробку було представлено на виставці International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 року в Стамбулі.

Спочатку дроном зацікавилася Служба безпеки України. Вона співпрацювала з приватною компанією, але пізніше зайнялася повністю своїм проектом, який у результаті перетворився на Sea Baby. Послугами початкового розробника скористалося Головне управління розвідки (ГУР) Міноброни, що призвело до появи Magura V5. У липні 2023 року вийшов репортаж CNN, який підтвердив, що катер-камікадзе готовий до застосування.

Magura V5 - це багатоцільовий надводний корабель, здатний вести спостереження, розвідку, патрулювання, рятувальні роботи та виконувати бойові місії.

Фото: надводний дрон Magura V5 (скриншот відео)

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне управління V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність при роботі в суворих умовах", - говорили розробники.

Гідродинамічний корпус і витончений профіль дозволяють дрону пересуватися потай і з чудовою маневровістю.

Основні характеристики:

довжина - 5,5 м

ширина - 1,5 м

маса - 1000 кг

висота над ватерлінією - 500 мм

крейсерська швидкість - 22 вузли (40,7 км/год)

максимальна швидкість - 42 вузла (77,8 км/год)

дальність - 450 морських миль (приблизно 833 км)

корисне навантаження - 320 кг

зв'язок - Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок

Magura оснащується системою автопілота, відеопідсистемами, у тому числі нічного бачення, резервними модулями зв'язку та бойовою частиною. Має автономність до 60 годин, вартість оцінюється у 10 млн гривень.

Нещодавно начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що дрон створювали спеціально для полювання на російські кораблі. За його словами, зараз ведеться робота над посиленням можливостей Magura. Наприклад, поставити на безпілотну платформу засоби протиповітряної оборони (ППО). З урахуванням, що необхідно розмістити засоби виявлення, захоплення цілі та ураження, технічно це завдання непросте, але, на думку Буданова, реальне.

"Морський малюк" від СБУ. Навіщо потрібен Sea Baby та на що здатне нове покоління

У липні 2023 року Служба безпеки України разом та ВМС провели спільну операцію, під час якої дрони підірвали два прольоти Кримського мосту. А на початку серпня було вражено великий десантний корабель "Оленєгорський гірник" (біля порту в Новоросійську) та танкер SIG.

Як стало відомо, цілі атакував найновіший дрон Sea Baby. За словами голови СБУ Василя Малюка, це унікальна розробка, виробництво налагоджене у підземних приміщеннях, над ним працюють українські фахівці - айтішники, інженери тощо.

Фото: дрони Sea Baby першого покоління (ssu.gov.ua)

Детальних характеристик, на відміну від Magura, у відкритому доступі немає. Але повідомлялося про мінімум дві модифікації. Зокрема, удари по мосту завдали безпілотники з бойовою частиною по 850 кг, а по кораблю та танкеру - з бойовою частиною по 450 кг.

Як зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко, на початку повномасштабного вторгнення Росія домінувала на воді, тримала узбережжя під вогневим контролем і блокувала зерновий коридор. Тому прототипи дронів з'явилися ще 2022-го і тоді ж восени вперше вразили цілі у Севастопольській бухті - фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен", мінний тральщик та патрульний корабель. Наступні атаки в 2023-му вже здійснювалися за допомогою Sea Baby.

Зокрема, восени та взимку їх задіяли в атаках на малий ракетний корабель "Самум", патрульний корабель "Павло Державін", буксир "Професор Микола Муру" та мінний тральщик "Володимир Козицький". Тоді ж з'явилася інформація про те, що дрони перетворилися з камікадзе на багатоцільову платформу, а філософією розвитку стала декомпозиція бойового корабля на окремі елементи: засоби ППО, ураження та захисту, які встановлюються на окремі безекіпажні катери.

"Ми використовуємо асиметричні підходи, коли дрон вартістю 8,5 млн гривень знищує військовий корабель вартістю кілька десятків мільйонів доларів", - заявив Дехтяренко.

У січні був представлений безпілотник, обладнаний 2-6 реактивними вогнеметами на кшталт одноразових гранатометів з термобаричними боєприпасами РПВ-16. У лютому фонд UNITED24 разом із партнерами запустили збір майже на 300 млн гривень для виробництва 35 одиниць Sea Baby-2024, а днями перший зразок представили широкому загалу, який позиціонують як дрон нового покоління.

"Він отримав власну назву, як це зазвичай буває з повноцінними бойовими кораблями. Ми назвали його "Авдіївка". Це як нагадування ворогу про знищене українське місто і як символ того, що на Росію чекає розплата", - сказав Дехтяренко.

За його словами, Sea Baby-2024 ще більш удосконалений та більш смертоносний для ворога. Від попередньої моделі він відрізняється як зовнішнім виглядом, так і характеристиками. Наприклад, здатний доставити майже 1000 кг вибухівки більш ніж на 1000 км.

"Це означає, що СБУ зможе дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря. Наразі він проходить повний цикл випробувань… (на нього, - ред.) інтегруватимуть новітнє бортове озброєння та відпрацьовуватимуть усі технічні нюанси. Зрозуміло, розкривати подальші плани ми не можемо з очевидних причин. Але СБУ гарантує, що цього року у рашистів буде дуже спекотний курортний сезон", - додав речник.

Крім підриву Кримського мосту за допомогою Sea Baby було вражено 11 російських військових кораблів. Частина їх - це безповоротні втрати, а на відновлення інших може знадобитися тривалий термін. Голова спецслужби Василь Малюк наголошує, що флагманський дрон Sea Baby використовується як багатоцільова платформа, а не лише як катер-камікадзе. З їхньою допомогою готують "нові сюрпризи" росіянам у 2024 році і не лише щодо Кримського мосту, який, за його словами, вже приречений.

Примітно, що, судячи з опублікованих кадрів, для зв'язку з морським безпілотником "Авдіївка" використовується супутниковий інтернет Starlink.

Magura чи Sea Baby? Який надводний безпілотник кращий

Система наведення та управління однакова, що на Magura, що на Sea Baby, каже військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький. Різниця у габаритах, масі бойової частини і, відповідно, у призначенні.

"Magura - це спеціалізований протикорабельний безекіпажний катер. Він несе боєзаряд масою 200 кг, дві бомби по 100 кг, і цього достатньо, щоб топити кораблі. Sea Baby, грубо кажучи, збільшена копія, має 6 метрів у довжину і ширший. На ньому більше вибухівки і, на мою думку, він виключно призначений для підриву Кримського мосту", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, БДК "Оленєгорський гірник" та танкер SIG були атаковані полегшеною версією під назвою "Козак Мамай". Вона несе понад 400 кг вибухівки, є швидкісною та броньованою. Проте, як показав досвід із "Сергієм Котовим" та "Цезарем Куніков", навіть неброньовані Magura успішно вражають кораблі, екіпаж яких намагається відбиватися з автоматів чи артилерійських гармат.

Тому некоректно говорити, що краще - Magura чи Sea Baby.

Фото: Sea Baby може стати "вбивцею мостів" (t.me/SBUkr)

"Sea Baby - це вбивця мостів . Дрони різні за призначенням, це як порівнювати вантажівку з "мерседесом", - додав експерт.

Незважаючи на це, обидва дрони вже відіграли важливу роль у боротьбі з російським флотом у Чорному морі, каже речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Досить багато уражень завдано завдяки безекіпажним бойовим системам. Можу сказати, що цю зброю можна віднести до категорії game changer. Тобто вид озброєнь, які змінили правила гри. І в цьому сенсі Україна є світовим драйвером у застосуванні безекіпажних систем на сьогодні", - заявив він на вчорашньому брифінгу

Представник СБУ Артем Дехтяренко зазначає, що частина спецоперацій проводиться з ВМС, а щодо побратимів із ГУР, то їхнім успіхам теж завжди раді.

"У нас спільна мета - знищити ворога, тому ми всі активно взаємодіємо. Мова про конкуренцію не йдеться", - додав він.

Надводні дрони змінили правила гри в тому сенсі, що Україна фактично не маючи повноцінного флоту, зуміла знищити частину російського та відігнати більшість кораблів від окупованого Криму. Але це не означає, що флот взагалі не потрібний.

"Україна грає асиметрично і виграє. Проте жодні дрони не замінять корабель, є завдання, які їм не під силу. Це лише зброя як торпеда, бомба чи ракета. Десант висадити вони не можуть. Вони не зможуть піти в далекі води, наприклад, у Середземне море, де діють флоти (майбутніх союзників України, - ред.) НАТО та вирішують глобальні питання", - пояснив Заблоцький.

Скільки кораблів у Чорному морі і чи є межа боєздатності флоту РФ

Результати останніх ударів очевидні - російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, розосереджуючись між портами в Новоросійську, Сочі та Туапсе. Щодо окупованого Севастополя, то їхня присутність зведена до мінімуму. За словами Плетенчука, туди із різних причин заходять лише лічені одиниці.

За два роки вдалося припинити домінування Росії в західній частині Чорного моря, у тому числі розблокувати зерновий коридор. Загрози ракетного обстрілу з Чорного моря значно знизилися, але все ж таки вони є.

"У нас ще багато роботи, тому плануємо спецоперації, знищуємо військові об'єкти ворога, руйнуємо логістичні артерії, працюємо далі і наближаємо перемогу. Знищення Чорноморського флоту РФ - завдання надскладне, але реальне. Зазвичай СБУ розказує про свої задуми тоді, коли досягає результатів. Тому замість прогнозів ми робитимемо свою справу: знищуватимемо ворога будь-якими способами на землі та на морі", - зазначив спікер спецслужби Дехтяренко і нагадав слова Малюка про те, що після того, виб'ють усі ракетоносії, увага перейде на підводні човни.

Фото: незважаючи на значні втрати, Чорноморський флот РФ досі залишається загрозою для України (mil.ru)

Плетенчук наводить таку статистику: із загальної чисельності російського флоту в Чорному морі близько 80 одиниць третину знищено і ще багато кораблів пошкоджено. Безповоротні втрати - 27 одиниць, включаючи 14 серйозних суден, серед яких великі десантні кораблі, ракетні катери, підводний човен "Ростов-на-Дону" та патрульний корабель. Пошкоджено та перебувають на ремонті 15 кораблів.

"Проте присутність спостерігається досить серйозна - це 10 ракетоносіїв (у тому числі три підводні човни), 2 ракетні катери, кілька патрульних і сторожових кораблів. Також великі десантні кораблі в кількості 5 одиниць залишаються в строю (4 в ремонті). Можу сказати, що угруповання в Азово-Чорноморському регіоні досить серйозне", - наголосив він.

Вочевидь, російський флот має наближатися до критичної позначки. Зустрічається думка про те, що треба знищити ще умовно десяток кораблів і ЧФ Росії як такий перестане існувати. Але експерт Володимир Заблоцький обережний в оцінках. У тому числі тому, що агресору вдається поповнювати корабельний склад.

"Вони використовують заводи в окупованих Керчі та Феодосії. Той же "Сергій Котов" і ще два кораблі там були побудовані, ще два будуються. Вони будують малі ракетні кораблі типу "Каракурт". А також перекидають із Каспійського моря та Зеленодольська (Татарстан, там знаходиться суднобудівний завод на Волзі, - ред.). Десь півтора десятки кораблів вони точно отримали у Чорному морі за час війни", - зазначив він у розмові з виданням.

Зазначимо, з Каспійського моря та Зеленодольська росіяни перекидають судна внутрішніми водними шляхами через судноплавний канал Волга-Дон до Азовського моря. Крім того, Чорноморському флоту допомагають кораблі ФСБ, яких є чимало, і вони беруть участь в агресії.

Міркувати про боєздатність ЧФ Росії і про те, скільки потрібно потопити, щоб звести її до нуля, можна лише відносно. В ідеалі для початку - добити 10 ракетоносіїв, що залишилися, серед них три підводні човни. Як їх знищити, поки неясно. Той самий "Ростов-на-Дону" вдалося дістати ракетою Storm Shadow на ремонті в севастопольському доці.

"Нічого не можу тут сказати, але знаю, що наші працюють над цим. Можливо, будуть якісь підводні дрони. Або торпеди на них чіплятимуть, подивимося", - сказав Заблоцький.

Факт у тому, що на сьогодні Чорноморський флот РФ здатний виконувати єдине завдання - завдання ракетних ударів. А далі мису Тарханкут виходити він більше не може, бо на захід починається зона ураження українськими ракетами, додав експерт.