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У США створили програму Shrike, яка дозволяє за хвилину наводити дрони на ціль

П'ятниця 30 серпня 2024 17:53
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У США створили програму Shrike, яка дозволяє за хвилину наводити дрони на ціль Ілюстративне фото: у США створили програму Shrike, яка дозволяє за хвилину наводити дрони на ціль (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Армійська фабрика ПЗ США розробила нове програмне забезпечення Shrike для безпілотників. Воно скорочує час наведення на ціль до 1 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Interesting Engineering.

Зазначається, що Shrike у своїй роботі використовує технологію штучного інтелекту. Саме вона дозволяє розпізнавати цілі, завдяки обмеженій інформації. Система збирає дані та автоматично створює запит на відкриття вогню. А вже користувач може схвалити або відхилити.

Коли дрон завершує місію, то може просканувати територію, провести оцінку ушкоджень у бою і згенерувати ще одну вогневу місію.

Вперше Shrike продемонструвала 2-га бригада 101-ї повітряно-десантної дивізії США. Під час презентації солдати керували дроном і прикріпленим до нього пристроєм із ПЗ. Вони пролітали над автопарком та сканували його.

Як розповів командувач 101-ї повітряно-десантної дивізії генерал-майор Бретт Сільвія, завдяки першому скануванню під час повторної польоту можна виявити приховані і замасковані транспортні засоби та визначити їх тип.

За даними видання, військовим США зазвичай необхідно від п'яти до восьми хвилин для ідентифікації та наведення снарядів на ціль. Але нове ПЗ зменшило цей час до хвилини.

Виробництво дронів в Україні

Україна значно збільшила виробництво дронів з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, було створено унікальні морські дрони, що атакують російські кораблі.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створила дрони, які можуть пролетіти до 1300 км. Але, на його думку, безпілотники не замінять ракети.

Також Україна займається розробкою систем штучного інтелекту, які допоможуть керувати величезним флотом безпілотників

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Сполучені Штати Америки Збройні сили України Штучний інтелект Дрони
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