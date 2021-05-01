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США стремятся к конструктивным отношениями с РФ, - Блинкен

Новина українською → США, Суббота 01 мая 2021 05:20
США стремятся к конструктивным отношениями с РФ, - Блинкен Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (instagram.com/secblinken)
Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с РФ. При этом, Штаты осуждают введение санкций Россией.

Об этом Блинкен написал в Twitter.

Он подчеркнул, что Россия должна соблюдать взятые на себя обязательства.

"Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства", - отметил Блинкен.

Он также сказал, что США осуждают введенные Россией санкции против чиновников ЕС.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом. Встреча должна пройти в Лондоне.

Напомним, группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

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