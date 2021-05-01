Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2" на встрече с главой МИД Германии
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом. Встреча должна пройти в Лондоне.
Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает ТАСС.
Блинкен называет "проблемой" строительство "Северного потока-2".
"Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток - 2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - сказал он.
Напомним, группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
Также в компании Nord Stream 2 AG - оператор "Северного потока-2" - отказались назвать возможные сроки сдачи проекта. Известно, что строительство газопровода подходит к завершению.