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Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2" на встрече с главой МИД Германии

Новина українською → США, Германия, Суббота 01 мая 2021 01:11
Блинкен выступит за остановку "Северного потока - 2" на встрече с главой МИД Германии Фото: строительство газопровода подходит к завершению (www.nord-stream2.com)
Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступит за остановку строительства газопровода "Северный поток - 2" на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом. Встреча должна пройти в Лондоне.

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, передает ТАСС.

Блинкен называет "проблемой" строительство "Северного потока-2".

"Я думаю, что мы отдельно проведем переговоры с Германией в двустороннем формате. "Северный поток - 2" остается проблемой. Вы слышали это от президента, от госсекретаря, от официальных представителей. И мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен", - сказал он.

Напомним, группа депутатов Европейского парламента призвала заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2". Также они просят отключить Россию от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Также в компании Nord Stream 2 AG - оператор "Северного потока-2" - отказались назвать возможные сроки сдачи проекта. Известно, что строительство газопровода подходит к завершению.

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