США прагнуть конструктивних відносин з РФ, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про прагнення США до конструктивних відносин з РФ. При цьому, Штати засуджують введення санкцій Росією.

Про це Блінкен написав у Twitter.

"Разом з нашими партнерами і союзниками ми прагнемо до більш конструктивних відносин з Росією, але вона повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання", - зазначив Блінкен. Він також сказав, що США засуджують введені Росією санкції проти чиновників ЄС.

Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен виступить за зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" на переговорах з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Зустріч повинна пройти в Лондоні.

Нагадаємо, група депутатів Європейського парламенту закликала заблокувати будівництво російського газопроводу"Північний потік-2". Також вони просять відключити Росію від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.