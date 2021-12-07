США стремятся не допустить военного конфликта на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, - Пентагон

"Наша цель в обоих случаях (в Украине и Тайване - ред.) решать проблемы при помощи дипломатии и не доводить ситуации до военного конфликта", - сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что в случае вторжения России в Украину США перебросят в Европу дополнительные войска, чтобы успокоить союзников.

"Потребность в укреплении уверенности наших союзников по НАТО и наших союзников на восточном фланге будет реальной, и США будут готовы предоставить такие заверения", - добавил Остин.

Он напомнил, что Украина не является членом НАТО и не может получить защиту по 5-й статье устава Альянса. Однако страна получает военную помощь от США в виде поставок оружия для самообороны и американских военных инструкторов.

"С 2014 года военные США регулярно направляются в Украину для обучения и консультирования украинских (Вооруженных - ред.) сил", - добавил глава Пентагона.