США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР, - Белый дом

Соединенные Штаты стремятся заключить дипломатические отношения с Северной Кореей.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной", - заявила Жан-Пьер.
По ее словам, Белому дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым и запрещает переговоры о денуклеаризации.
Ранее мы писали, что в КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о его применении "в случае угрозы".
Также сообщалось, что КНДР отвергла предложение Сеула по денуклеаризации в обмен на экономическую помощь. Власти КНДР никогда не примут предложение Южной Кореи, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.
Напомним, Северная Корея провела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.
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