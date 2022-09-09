США прагнуть до дипломатичних відносин з КНДР, - Білий дім

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сполучені Штати ясно дали зрозуміти, що не мають ворожих намірів по відношенню до Північної Кореї і продовжують прагнути до дипломатичних відносин з цією країною", - заявила Жан-П'єр.

За її словами, Білому дому відомо про те, що Північна Корея офіційно закріпила право на застосування попереджувальних ядерних ударів для свого захисту в новому законі, який, за словами лідера Кім Чен Ина, робить її ядерний статус незворотнім і забороняє переговори про денуклеаризацію.