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Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством

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Пятница 09 сентября 2022 05:35
Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством Фото: Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

В КНДР одобрили закон, разрешающий использовать ядерное оружие. Речь идет о ее применении "в случае угрозы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно этому документу, ядерная политика страны становится "необратимой".

Подробнее о законе

В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае:

  • угрозы для КНДР;
  • нападения на руководство;
  • попытки победы в войне

Лидер Северной Кореи Кин Чен Ын в своей речи после принятия закона заявил, что его страна никогда не откажется от ядерного оружия.

Напомним,

Northrop Grumman совместно с ВВС США провели испытания первой ракеты-невидимки большой дальности JASSM-ER.

Испытательные пуски первой ракеты класса "воздух-поверхность" с увеличенной дальностью полета, незаметной для радаров вероятного противника, проводились с бомбардировщика B-2.

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КНДР Ядерная безопасность
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