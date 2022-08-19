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КНДР отвергла предложение Сеула по денуклеаризации в обмен на экономическую помощь

Новина українською →
Пхеньян, Пятница 19 августа 2022 06:42
КНДР отвергла предложение Сеула по денуклеаризации в обмен на экономическую помощь Фото: сестра главы КНДР Ким Е Чжон (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Власти КНДР никогда не примут предложение Южной Кореи о денуклеаризации в обмен на экономическую помощь, заявила Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

По ее словам, инициатива администрации президента Республики Корея Юн Сок Еля является "верхом глупости" и представляет собой лишь копию предложения другого южнокорейского президента Ли Мен Бака.

По ее мнению, предположение, что КНДР согласится сделать шаги по денуклеаризации, является изначально неверной предпосылкой.

Ким Е Чжон также заявила, что отдельные представители Южной Кореи якобы подрывают эпидемическую ситуацию в КНДР.

Напомним, Северная Корея в среду провела испытательный пуск двух крылатых ракет в сторону Желтого моря.

В мае КНДР произвела пуск трех баллистических ракет. По оценкам Сеула, одна из них была межконтинентальной.

Также ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к применению ядерного оружия в потенциальном конфликте с США и Южной Кореей.

Кроме того, в МИД КНДР заявили, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать "новую Корейскую войну".

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