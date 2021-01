В США сторонники Трампа пытались прорваться в Конгресс, вспыхнули столкновения

В столице США Вашингтоне под стенами Конгресса проходит акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересчет голосов на выборах. Между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения во время того, как протестующие пытались прорваться к зданию Конгресса.

Об этом сообщает NBC News.

В данный момент в Конгрессе заседание по утверждению результатов выборов президента США.

#BREAKING : 2 buildings at the U.S. Capitol complex evacuated as Trump supporters clash with police



Situation Tensepic.twitter.com/qpVHa6GJmy