В США сторонники Трампа пытались прорваться в Конгресс, вспыхнули столкновения

Фото: протест под Конгрессом США (twitter.com/LifeNewsHQ)

В столице США Вашингтоне под стенами Конгресса проходит акция протеста сторонников президента Дональда Трампа, которые выступают за пересчет голосов на выборах. Между демонстрантами и правоохранителями вспыхнули столкновения во время того, как протестующие пытались прорваться к зданию Конгресса.

Об этом сообщает NBC News.

В данный момент в Конгрессе заседание по утверждению результатов выборов президента США.

#BREAKING : 2 buildings at the U.S. Capitol complex evacuated as Trump supporters clash with police



Situation Tensepic.twitter.com/qpVHa6GJmy — Megh Updates (@MeghUpdates) January 6, 2021

Отметим, сегодня Конгресс собрался на заседании, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США. Вице-президент Майк Пенс заявил, что заседание может затянуться на многие часы. При этом заседание было прервано в связи с возражениями республиканцев.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах.

Также РБК-Украина писало, что Трамп во время акции в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

Более того, он заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.