ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах

Вашингтон, Среда 06 января 2021 17:02
Трамп призвал Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Американский лидер Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах. Это нужно для того, чтобы пересмотреть итоги выборов, которые в среду должен утвердить Конгресс США.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

"В штатах хотят исправить итоги выборов, так как теперь там знают, что были нарушения и фальсификации... Все что нужно сделать Майку Пенсу - вернуть в штаты на пересмотр итоги выборов, и тогда - мы победим", - написал Трамп.

Президент США признал, что для Пенса это будет трудным решением.

"Сделай это, Майк. В такие времена требуется крайнее мужество", - подытожил он.

Напомним, сегодня Конгресс соберется на заседание, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США.

Также РБК-Украина писало, что демократы близки к победе на выборах в штате Джорджия, что даст им большинство в Сенате США. Это позволит демократом получить контроль над обеими палатами Конгресса США и продвигать политические цели избранного президента Джо Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь