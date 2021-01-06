В США прервали заседание Конгресса по утверждению итогов выборов президента

Фото: Майкл Пенс (GettyImages)

Вице-президент США Майкл Пенс объявил, что совместное заседание палат Конгресса прерывается. Оно приостановлено в связи с возражениями республиканцев.

Об этом сообщает CNN.

Сенат и Палата представителей сейчас каждая по отдельности проведут заседания, на которых будут обсуждать жалобу на итоги выборов в Аризоне. Согласно процедуре, эти обсуждения могут длиться до двух часов.

Отметим, сегодня Конгресс собрался на заседании, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах.

Также РБК-Украина писало, что Трамп во время акции в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

Более того, он заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.