ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В США прервали заседание Конгресса по утверждению итогов выборов президента

Вашингтон, Среда 06 января 2021 20:42
В США прервали заседание Конгресса по утверждению итогов выборов президента
Фото: Майкл Пенс (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Вице-президент США Майкл Пенс объявил, что совместное заседание палат Конгресса прерывается. Оно приостановлено в связи с возражениями республиканцев.

Об этом сообщает CNN.

Сенат и Палата представителей сейчас каждая по отдельности проведут заседания, на которых будут обсуждать жалобу на итоги выборов в Аризоне. Согласно процедуре, эти обсуждения могут длиться до двух часов.

Отметим, сегодня Конгресс собрался на заседании, чтобы официально подсчитать голоса Коллегии выборщиков на выборах президента США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал вице-президента Майка Пенса отклонить голоса выборщиков в спорных штатах.

Также РБК-Украина писало, что Трамп во время акции в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

Более того, он заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь