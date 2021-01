У США прихильники Трампа намагалися прорватися в Конгрес, спалахнули сутички

У столиці США Вашингтоні під стінами Конгресу проходить акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перерахунок голосів на виборах. Між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички під час того, як протестувальники намагалися прорватися до будівлі Конгресу.

Про це повідомляє NBC News.

В даний момент в Конгресі засідання по затвердженню результатів виборів президента США.

#BREAKING : 2 buildings at the U.S. Capitol complex evacuated as Trump supporters clash with police



Situation Tense