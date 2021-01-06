У США прихильники Трампа намагалися прорватися в Конгрес, спалахнули сутички

Фото: протест під Конгресом США (twitter.com/LifeNewsHQ)

У столиці США Вашингтоні під стінами Конгресу проходить акція протесту прихильників президента Дональда Трампа, які виступають за перерахунок голосів на виборах. Між демонстрантами та правоохоронцями спалахнули сутички під час того, як протестувальники намагалися прорватися до будівлі Конгресу.

Про це повідомляє NBC News.

В даний момент в Конгресі засідання по затвердженню результатів виборів президента США.

#BREAKING : 2 buildings at the U.S. Capitol complex evacuated as Trump supporters clash with police



Situation Tensepic.twitter.com/qpVHa6GJmy — Megh Updates (@MeghUpdates) January 6, 2021

Відзначимо, сьогодні Конгрес зібрався на засіданні, щоб офіційно підрахувати голоси Колегії вибірників на виборах президента США. Віце-президент Майк Пенс заявив, що засідання може затягнутися на багато годин. При цьому засідання було перервано у зв'язку з запереченнями республіканців.

Раніше американський лідер Дональд Трамп закликав віце-президента Майка Пенса відхилити голоси вибірників в спірних штатах.

Також РБК-Україна писало, що Трамп під час акції у Вашингтоні заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах президента в США.

Більш того, він заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.