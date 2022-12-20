США стежать за стратегією застосування військ РФ, у тому числі в Білорусі, - Білий дім

США стурбовані роллю Мінська у війні проти України. У зв'язку із цим американці продовжують відстежувати стратегію застосування російських військ у Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Карін Жан П'єр під час брифінгу .
Вона зазначила, що правлячий режим Білорусі дозволив РФ вести війну проти України зі своєї території, яку РФ використовує як плацдарм для своїх військ.
" Жан П'єр.
За її словами, США залишаються у тісному контакті з Україною.
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, відмовив президенту Росії Володимиру Путіну піти на подальші інтеграційні поступки та взяти участь у війні проти України.
Детальніше про зустріч Путіна та Лукашенка у Мінську 19 грудня читайте у нашому матеріалі " Зустріч диктаторів. Навіщо Путін приїхав до Лукашенка: деталі візиту ".
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