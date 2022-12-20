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США следят за стратегией применения войск РФ, в том числе в Беларуси, - Белый дом

Фото: Белый дом заверил, что отслеживает стратегию применения российских войск в Беларуси (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

США обеспокоены ролью Минска в войне против Украины. В связи с этим американцы продолжают отслеживать стратегию применения российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга.

Она отметила, что правящий режим Беларуси позволил РФ вести войну против Украины со своей территории, которую РФ использует как плацдарм для своих войск.

"Жан Пьер.

По ее словам, США остаются в тесном контакте с Украиной.

Напомним, по данным аналитиков ISW, президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, отказал президенту России Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки и поучаствовать в войне против Украины.

Подробней о встрече Путина и Лукашенко в Минске 19 декабря читайте в нашем материале "Встреча диктаторов. Зачем Путин приехал к Лукашенко: детали визита".

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