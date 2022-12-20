США следят за стратегией применения войск РФ, в том числе в Беларуси, - Белый дом

США обеспокоены ролью Минска в войне против Украины. В связи с этим американцы продолжают отслеживать стратегию применения российских войск в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга .

Она отметила, что правящий режим Беларуси позволил РФ вести войну против Украины со своей территории, которую РФ использует как плацдарм для своих войск.

"Жан Пьер.

По ее словам, США остаются в тесном контакте с Украиной.