США стежать за кількістю використаних Росією боєприпасів: Міллі розповів навіщо

В США вивчають кількість використаних Росією боєприпасів у війні проти України. Таким чином військові намагаються переконатися, що Пентагон точно розраховує зброю, яка може знадобитись в разі майбутніх конфліктів чи операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, оприлюднену Reuters .

"Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких ми маємо кілька по всьому світу на різних театрах, складені правильно з урахуванням правильних оцінок та реалій", - зазначив генерал.

Міллі додав, що у разі потреби, військове керівництво звернеться до виробників зброї для поповнення арсеналів, щоб бути переконаними у наявності необхідного рівня запасів.