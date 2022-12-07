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США стежать за кількістю використаних Росією боєприпасів: Міллі розповів навіщо

Фото: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В США вивчають кількість використаних Росією боєприпасів у війні проти України. Таким чином військові намагаються переконатися, що Пентагон точно розраховує зброю, яка може знадобитись в разі майбутніх конфліктів чи операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, оприлюднену Reuters.

"Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких ми маємо кілька по всьому світу на різних театрах, складені правильно з урахуванням правильних оцінок та реалій", - зазначив генерал.

Міллі додав, що у разі потреби, військове керівництво звернеться до виробників зброї для поповнення арсеналів, щоб бути переконаними у наявності необхідного рівня запасів.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Водночас, за словами Ллойда Остіна, Вашингтон не намагається завадити Києву розробити власні засоби завдання ударів великої дальності.

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