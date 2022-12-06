США мають достатньо озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп
Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.
Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ на конференції, організованій римським інститутом LUISS.
"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні", - наголосила заступник держсекретаря США.
Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.
"Росія має вивести всі свої війська з України – і точка", - сказала Шерман на конференції у Римі.
Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.
Раніше Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.
Також раніше президент США Джо Байден заявляв, що рішення про мирні переговори має ухвалити Україна. Штати не збираються розпочинати будь-які переговори з Росією без відповідного рішення самої країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.