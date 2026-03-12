У США стався напад на синагогу: авто врізалося в будівлю, чути стрілянину

Зараз на місці події перебувають співробітники відразу декількох поліцейських відомств, в тому числі держполіції штату і підрозділів близько десяти муніципалітетів.

Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства прибули до будівлі синагоги. Він зазначив, що у приміщенні діє "активний стрілець", жодних інших деталей він не навів.

Американські ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як з даху будівлі синагоги йде дим.

Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер заявила, що "відстежує повідомлення" про стрільця в синагозі.

"Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації", зазначила вона.

Вітмер наголосила, що "антисемітизму і насильству немає місця в Мічигані".

Посилення заходів безпеки

Шериф округу Окленд Майкл Бушар заявив, що навколо єврейських установ в районі Вест-Блумфілд-Тауншип будуть посилені заходи безпеки.

Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з іншими місцевими співробітниками правоохоронних органів з приводу потенційної загрози насильства. Через цей інцидент синагога була готова і мала охорону, яка "протидіяла загрозі".

Нападник на синагогу загинув

Представник федеральних правоохоронних органів повідомив CNN, що нападник загинув.

Зазначається, що підозрюваний мав при собі гвинтівку. Після того як автомобіль врізався в будівлю, співробітники служби безпеки відкрили вогонь, вбивши нападника.