У США стався напад на синагогу: авто врізалося в будівлю, чути стрілянину

У Вест-Блумфілді (штат Мічиган) автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, в якій також знаходиться школа. Після цього почалася пожежа, а також пролунали постріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Зараз на місці події перебувають співробітники відразу декількох поліцейських відомств, в тому числі держполіції штату і підрозділів близько десяти муніципалітетів.
Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства прибули до будівлі синагоги. Він зазначив, що у приміщенні діє "активний стрілець", жодних інших деталей він не навів.
Американські ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як з даху будівлі синагоги йде дим.
Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер заявила, що "відстежує повідомлення" про стрільця в синагозі.
"Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації", зазначила вона.
Вітмер наголосила, що "антисемітизму і насильству немає місця в Мічигані".
Шериф округу Окленд Майкл Бушар заявив, що навколо єврейських установ в районі Вест-Блумфілд-Тауншип будуть посилені заходи безпеки.
Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з іншими місцевими співробітниками правоохоронних органів з приводу потенційної загрози насильства. Через цей інцидент синагога була готова і мала охорону, яка "протидіяла загрозі".
Представник федеральних правоохоронних органів повідомив CNN, що нападник загинув.
Зазначається, що підозрюваний мав при собі гвинтівку. Після того як автомобіль врізався в будівлю, співробітники служби безпеки відкрили вогонь, вбивши нападника.
Нагадаємо, агенти Секретної служби США ліквідували озброєного чоловіка, який намагався проникнути на територію резиденції американського лідера Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.
Чоловіка зі зброєю і каністрою з паливом помітили біля північних воріт резиденції. Агенти Секретної служби США і заступник шерифа вступили з ним у контакт, що переросло в зіткнення.