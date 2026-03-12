RU

В США произошло нападение на синагогу: авто врезалось в здание, слышна стрельба

20:07 12.03.2026 Чт
2 мин
К месту происшествия стянули сотрудников нескольких полицейских ведомств и ФБР
aimg Валерий Ульяненко
Фото: к зданию синагоги прибыли полиция и ФБР (Getty Images)

В Вест-Блумфилде (штат Мичиган) автомобиль врезался в здание синагоги Temple Israel, в котором также находится школа. После этого начался пожар, а также раздались выстрелы.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники сразу нескольких полицейских ведомств, в том числе госполиции штата и подразделений около десяти муниципалитетов.

Глава ФБР Каш Патель сообщил, что сотрудники его ведомства прибыли к зданию синагоги. Он отметил, что в помещении действует "активный стрелок", никаких других деталей он не привел.

Американские СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как с крыши здания синагоги идет дым.

Губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер заявила, что "отслеживает сообщения" о стрелке в синагоге.

"Мы сотрудничаем с полицией штата Мичиган, чтобы получить больше информации", отметила она.

Уитмер подчеркнула, что "антисемитизму и насилию нет места в Мичигане".

Усиление мер безопасности

Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что вокруг еврейских учреждений в районе Вест-Блумфилд-Тауншип будут усилены меры безопасности.

Он отметил, что в течение последних двух недель общался с другими местными сотрудниками правоохранительных органов по поводу потенциальной угрозы насилия. Из-за этого инцидента синагога была готова и имела охрану, которая "противодействовала угрозе".

Нападавший на синагогу погиб

Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил CNN, что нападавший погиб.

Отмечается, что подозреваемый имел при себе винтовку. После того как автомобиль врезался в здание, сотрудники службы безопасности открыли огонь, убив нападавшего.

Напомним, агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Мужчину с оружием и канистрой с топливом заметили у северных ворот резиденции. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа вступили с ним в контакт, что переросло в столкновение.

