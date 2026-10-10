США стали спонсором тероризму через Трампа, - сенатор

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що США дозволили постачання російського дизельного пального на світові ринки. Для цього Міністерство фінансів США видає тимчасову ліцензію, яка відкриває доступ країні-агресорці до міжнародної торгівлі.

Попри такі поступки з боку Вашингтона, Москва не запропонувала жодних компромісів у переговорах про припинення війни проти України. Про це у своєму звіті зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що наслідки дозволу на експорт російського дизелю першими відчувають українські міста, адже Росія спрямовує отримані від нафтопродуктів прибутки на виробництво зброї та продовження терору проти цивільного населення.