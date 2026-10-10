США стали спонсором терроризма из-за Трампа, - сенатор

Крис Мерфи подчеркнул, что его оценка действий американского руководства не просто эмоциональное или политическое выражение, а отражает реальное положение дел.

"Я знаю, что это звучит политически и гиперболически, но это фактически правда. Россия намеренно массово атакует гражданское население в Украине, а президент США Дональд Трамп намеренно финансирует их усилия", - подчеркнул сенатор.