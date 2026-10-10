США стали спонсором терроризма из-за Трампа, - сенатор

Соединенные Штаты фактически стали спонсором государственного терроризма.
Об этом заявил американский сенатор Крис Мерфи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Крис Мерфи подчеркнул, что его оценка действий американского руководства не просто эмоциональное или политическое выражение, а отражает реальное положение дел.
"Я знаю, что это звучит политически и гиперболически, но это фактически правда. Россия намеренно массово атакует гражданское население в Украине, а президент США Дональд Трамп намеренно финансирует их усилия", - подчеркнул сенатор.
Напомним, что накануне стало известно, что США разрешили поставки российского дизельного горючего на мировые рынки. Для этого Министерство финансов США выдает временную лицензию, открывающую доступ стране-агрессорке к международной торговле.
Несмотря на такие уступки Вашингтону, Москва не предложила никаких компромиссов в переговорах о прекращении войны против Украины. Об этом в своем отчете отметили аналитики Института изучения войны (ISW).
На данное решение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что последствия разрешения на экспорт российского дизеля первыми ощущают украинские города, ведь Россия направляет полученные от нефтепродуктов доходы на производство оружия и продление террора против гражданского населения.