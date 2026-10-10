ua en ru
Сб, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США стали спонсором тероризму через Трампа, - сенатор

19:03 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
США стали спонсором тероризму через Трампа, - сенатор Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сполучені Штати фактично стали спонсором державного тероризму.

Про це заявив американський сенатор Кріс Мерфі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Кріс Мерфі підкреслив, що його оцінка дій американського керівництва не є просто емоційним або політичним висловом, а відображає реальний стан справ.

"Я знаю, що це звучит політично та гіперболічно, але це фактично правда. Росія навмисно масово атакує цивільне населення в Україні, а президент США Дональд Трамп навмисно фінансує їхні зусилля", - наголосив сенатор.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що США дозволили постачання російського дизельного пального на світові ринки. Для цього Міністерство фінансів США видає тимчасову ліцензію, яка відкриває доступ країні-агресорці до міжнародної торгівлі.

Попри такі поступки з боку Вашингтона, Москва не запропонувала жодних компромісів у переговорах про припинення війни проти України. Про це у своєму звіті зазначили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На це рішення вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що наслідки дозволу на експорт російського дизелю першими відчувають українські міста, адже Росія спрямовує отримані від нафтопродуктів прибутки на виробництво зброї та продовження терору проти цивільного населення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Російська Федерація НАФТА Дизпаливо Війна в Україні
Новини
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Аналітика
Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні